В штабе Трампа считают, что итоги выборов вряд ли объявят к концу дня

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет объявлен к вечеру 5 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

«Штаб осознает, что этим вечером (утро среды по московскому времени) исход выборов, скорее всего, не будет озвучен», — заявили в штабе Трампа.

При этом там уверены, что до конца вечера станут известны результаты выборов в нескольких ключевых американских штатах, что даст кампании представление о том, как складываются выборы.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, в США проходят выборы президента. Главными кандидатами на этот пост являются Трамп и кандидат от Демократической партии и вице-президент Камала Харрис. Решающими станут результаты голосования в колеблющихся штатах, к которым в этом году относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.