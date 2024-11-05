В США назвали количество досрочно проголосовавших избирателей

В США на выборах президента более трети избирателей проголосовали досрочно, такое количество назвала лаборатория электоральных процессов университета Флориды.

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По ее данным, всего свои голоса досрочно отдали 84,6 миллиона человек, лично на участки пришли 46,3 миллиона, по почте голосовали 38,3 миллиона. Всего для дистанционного голосования запрошено 67,4 миллиона бюллетеней.

Ожидается, что на выборах проголосуют около 244 миллиона человек. На прошлых выборах явка составила более 158,4 миллиона американцев.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что надеется одержать «большую победу» на выборах. Также политик добавил, что это была лучшая из его трех предвыборных кампаний.