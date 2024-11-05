Известие о смерти королевы Елизаветы II застало Карла III за сбором грибов

Стали известны подробности последних дней жизни королевы Великобритании Елизаветы II в шотландской резиденции Балморал. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на обновленную биографию короля «Карл III: Новый король. Новый двор. Взгляд изнутри», написанную Робертом Хардманом.

В книге утверждается, что 6 сентября 2022 года королева пребывала в хорошем настроении и немного выпила после обеда, на котором присутствовали принцесса Анна и ее сын Питер Филлипс. Позже Елизавета II объявила, что ужинать будет в одиночестве. 7 сентября ее состояние ухудшилось, и она провела весь день в постели. Несмотря на это, королева хотела принять участие в заседании Тайного совета Англии по аудиосвязи, однако в последний момент не стала этого делать по совету врачей.

Вечером того же дня принцесса Анна посоветовала принцу Чарльзу (теперь — король Карл III) поскорее приехать в Балморал, чтобы побыть с матерью. Будущего монарха известие о смерти Елизаветы II застало во время сбора грибов, которым он занялся в окрестностях резиденции, «чтобы немного развеяться». Как пишет Хардман, принцу позвонили по телефону и обратились «Ваше Величество» — это означало, что он стал королем.

У постели Елизаветы II обнаружили шкатулку с двумя письмами: одно было адресовано принцу Чарльзу, а второе — ее личному секретарю Эдварду Янгу.

«Хотя содержание писем вряд ли когда-нибудь будет раскрыто, само их существование показывает, что 96-летняя Елизавета спокойно осознала, что ее время на этом свете подошло к концу», — написал Хардман.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вспомнил о двух важных и неожиданных советах, которые ему дала королева Елизавета II. Один из них касался сорок, которых Джонсон боялся.