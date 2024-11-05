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Нетаньяху заявил, что уволил министра обороны Галанта

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что принял решение сделать ряд перестановок в высших эшелонах власти. В частности, уволил министра обороны Йоава Галанта. Об этом пишет РИА Новости.

Нетаньяху заявил, что уволил министра обороны Галанта
© Рамблер

Политик отметил, что назначил на должность главы оборонного ведомства министра иностранных дел Исраэля Каца..

Премьер уточнил, что уволил министра обороны, так как доверие между ними в последние месяцы «дало трещину».

По его словам, на место главы МИД будет назначен министр без портфеля Гидеон Саар. Он добавил, что указы о новых назначения вступят в силу через 48 часов.

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«Обеспечение безопасности Государства Израиль было и всегда останется задачей всей моей жизни», — подчеркнул Галант на фоне сообщения об отставке.

Напомним, что Галант занимал должность главы Минобороны с 29 декабря 2022 года. Он также был командующим Южным военным округом Армии обороны Израиля с 2005 по 2010 год.