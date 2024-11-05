Нетаньяху заявил, что уволил министра обороны Галанта

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что принял решение сделать ряд перестановок в высших эшелонах власти. В частности, уволил министра обороны Йоава Галанта. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что назначил на должность главы оборонного ведомства министра иностранных дел Исраэля Каца..

Премьер уточнил, что уволил министра обороны, так как доверие между ними в последние месяцы «дало трещину».

По его словам, на место главы МИД будет назначен министр без портфеля Гидеон Саар. Он добавил, что указы о новых назначения вступят в силу через 48 часов.

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«Обеспечение безопасности Государства Израиль было и всегда останется задачей всей моей жизни», — подчеркнул Галант на фоне сообщения об отставке.

Напомним, что Галант занимал должность главы Минобороны с 29 декабря 2022 года. Он также был командующим Южным военным округом Армии обороны Израиля с 2005 по 2010 год.