Токаев и Макрон выразили озабоченность ситуацией на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и французский лидер Эмманюэль Макрон выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, ее гуманитарными последствиями и влиянием на мировую экономику. Об этом говорится в совместной декларации двух президентов об укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, подписанной по итогам переговоров.

Стороны "выразили серьезную озабоченность ситуацией" на Украине, ее "гуманитарными последствиями, а также влиянием на мировую экономику и продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран".

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Президенты подтвердили общее стремление содействовать миру, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

"Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основным принципам Устава ООН, в частности уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ всех государств, а также мирному разрешению споров", - говорится в декларации.

Президент Казахстана 4-5 ноября находится во Франции с государственным визитом.