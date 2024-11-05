Штат США обвинил РФ в угрозе минирования избирательных участков

Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер обвинил Россию в якобы ложных угрозах взрывов бомб на избирательных участках в округе Фултон. Об этом сообщает The Guardian.

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Как отмечается в материале, два избирательных участка в округе Фултон были ненадолго эвакуированы после получения ложных угроз о заложенных бомбах, сообщили представители окружных избирательных комиссий. Всего угрозы были направлены на пять избирательных участков.

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Раффенспергер заявил журналистам, что угрозы исходили из России, но не стал вдаваться в подробности.

«Похоже, они замышляют что-то неладное. Они не хотят, чтобы у нас были гладкие, честные и точные выборы», — заявил он.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.