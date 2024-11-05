Трамп выразил уверенность в «большой победе» на выборах

Кандидаты в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что надеется одержать «большую победу» на выборах. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, бизнесмен прибыл на избирательный участок по Флориде вместе с супругой, Меланией Трамп. После голосования он провел пресс-конференцию.

«Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что у нас все хорошо везде», — подчеркнул Трамп.

По его словам, прошедшая кампания была лучшей из всех, в которых он ранее участвовал.

По его мнению, соперница получит значительно меньше голосов, чем он. Вместе с тем, уточнил политик, «потребуется много времени, чтобы подтвердить это».

Трамп также традиционно пожаловался на то, что на подсчет голосов избирателей уходит слишком много времени.

Харрис назвала свои отличия от Трампа

Журналисты отметили, что люди после голосования охотно рассказывают, кому и по каким причинам отдали голоса. В частности, белая американка заявила, что проголосовала за Дональда Трампа, потому что она «ищет перемен».

Чернокожие избирательницы подчеркнули, что голосуют за права женщин, отметили в бюллетенях Харрис.