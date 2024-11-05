Харрис назвала свои отличия от Трампа

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис рассказала о том, чем она отличается от своего противника на этих выборах — бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию V-103.

По словам Харрис, в случае победы она войдет в Белый дом вместе со своим списком задач. При этом Трамп, как считает вице-президент, принесет с собой список своих врагов.

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«(Трамп — прим. ред.) проводит все время, рассказывая о себе, своих обидах, своих планах возмездия, он пойдет в Овальный кабинет со своим списком врагов, я же пойду в офис со своим списком дел, работая во имя американского народа», — заявила она.

Ранее Трамп допустил возможность поражения на выборах.