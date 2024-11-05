Стало известно, когда Финляндия откроет КПП на границе с Россией

Власти Финляндии могут в качестве эксперимента открыть один КПП на границе с Россией зимой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы.

Финляндия не планирует открывать границу в ближайшее время. Вместе с тем, в рамках эксперимента возможно открытие одного КПП в зимний период. Дата открытия не будет сообщаться заранее, правительство откроет границу «неожиданно», отметили журналисты.

Напомним, что Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В настоящее время закрыта до дальнейшего уведомления.