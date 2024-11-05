Финляндия может провести эксперимент по открытию КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии может неожиданно провести эксперимент по открытию хотя бы одного пропускного пункта на границе с Россией, вероятно, это случится зимой. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Ilta-Sanomat.

Издание указывает, что правительство не планирует открывать КПП в ближайшее время, но в случае изменения оценки ситуации по безопасности может провести переоценку положения на границе.

Как пишет газета, восточная граница не будет открыта полностью, будет открыт только один пограничный пункт.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.