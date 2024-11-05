Трамп проголосовал на выборах президента США

Трамп проголосовал на президентских выборах на участке во Флориде
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отдал свой голос на выборах главы государства на избирательном участке во Флориде, передаёт CNN.
Трамп прибыл на избирательный участок в Палм-Бич с супругой Меланией.
Ранее телеканал NBC передавал, что Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис проведут встречи со сторонниками в день выборов.
Харрис выразила мнение, что отрыв по голосам в борьбе с Трампом на текущих выборах может быть минимальным.
Трамп, в свою очередь, допустил своё поражение на президентских выборах в США.