Трамп проголосовал на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отдал свой голос на выборах главы государства на избирательном участке во Флориде, передаёт CNN.

Трамп прибыл на избирательный участок в Палм-Бич с супругой Меланией.

Ранее телеканал NBC передавал, что Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис проведут встречи со сторонниками в день выборов.

Харрис выразила мнение, что отрыв по голосам в борьбе с Трампом на текущих выборах может быть минимальным.

Трамп, в свою очередь, допустил своё поражение на президентских выборах в США.