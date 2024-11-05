В Польше расследуют предполагаемую утечку секретных военных документов

Министерство национальной обороны Польши расследует утечку в открытый доступ военных документов, описывающих порядок действий вооруженных сил во время конфликтов. Их подлинность пока не подтверждается.

О возможности скачать на портале docer.pl документы под названием "Доктрина системы командования Вооруженными силами Республики Польша" и "Инструкция по организации и функционированию системы военного командования Вооруженных сил Республики Польша" первым сообщил в X (ранее Twitter) блог SluzbyiObywatel.pl.

Группа реагирования на инциденты в сфере компьютерной безопасности при Минобороны республики проинформировала, что ее специалисты совместно со службой военной контрразведки и военной жандармерией расследуют произошедшее и проверяют подлинность появившихся в интернете документов. В оборонном ведомстве не исключают, что некоторые из материалов могли быть "специальном образом препарированы" для их использования "в гибридной операции против Польши". Отмечается, что файлы были вскоре удалены с портала, на котором их изначально разместили.