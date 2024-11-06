Стояногло признал поражение на президентских выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло признал свое поражение действующему президенту Майе Санду на выборах.

"Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. <…> Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва", - написал Стояногло в Telegram-канале.

Он отметил, что его политическая борьба только начинается.

"Останавливаться на этом мы не будем. Давайте признаем: нам нужна более широкая консолидация граждан во имя построения современной и справедливой Молдовы. Настал момент ускорить шаг с достоинством, даже когда другие побеждают любой ценой", - отметил политик.

"Мы убедились, насколько слаба и искусственна эта победа власти - власти, которая не умеет ни проигрывать, ни побеждать достойно. Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой", - добавил он. "Эта кампания четко показала границы, политическую ангажированность и захват ключевых государственных структур, включая СМИ и гражданское общество. Произошедшее не оставляет сомнений: эти структуры не просто отказались от своей роли защитников общественных интересов и прав человека. Они проявили готовность манипулировать, сеять истерию и оказывать давление в интересах режима, стремящегося любой ценой удержаться у власти", - написал Стояногло.

Стояногло баллотировался как независимый кандидат, однако в ходе избирательной кампании он был выдвинут и поддержан оппозиционной Партией социалистов Республики Молдова.