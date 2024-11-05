В Великобритании назвали наиболее важный штат для исхода выборов в США

Пенсильвания даст победителю 19 голосов выборщиков. Итоги голосования в этом штате могут повлиять на исход президентской кампании в США, пишет британская газета The Guardian.

Накануне, как и в 2020 году, несколько колеблющихся штатов, включая Аризону, Пенсильванию и Висконсин, предупредили, что с учетом всех открепительных и почтовых бюллетеней подсчет голосов может затянуться и после 5 ноября.

По данным газеты, кандидаты в президенты США — Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от Демпартии — ездили по штату в течение последней недели перед выборами и проводили митинги в долине Лихай.

Сердца избирателей в штате принадлежат обоим кандидатам, часть жителей поддерживает Трампа, часть намеревается отдать голос Харрис, уточнили журналисты.

По их данным, предварительные результаты не говорят ни о чем — все выяснится только после полного подсчета голосов тех, кто проголосовал удаленно.

Трамп допустил свое поражение на выборах

Ранее аналитики разъяснили, что если Харрис проиграет в Пенсильвании, то ей потребуется победа либо в Северной Каролине, либо в Джорджии, которые за последние 20 лет всего по одному разу голосовали за кандидата-демократа.

Вместе с тем, если Трамп не сможет получить голоса Пенсильвании, ему нужно будет выиграть либо в Висконсине, либо в Мичигане, в которых уже зеркальная ситуация, пояснили эксперты.