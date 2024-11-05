СМИ: в офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски

В офисах стримингового сервиса Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски из-за дела об уклонении от уплаты налогов, передает французская газета Le Parisen со ссылкой на судебный источник.

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Обыски были проведены национальной финансовой прокуратурой (PNF) и следователями центрального управления по борьбе с коррупцией.

Также известно, что два года назад PNF начала предварительное расследование по делу о налоговых мошенничествах и отмыванию денег.

Ранее полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на пассажиров электрички в пригороде Парижа, напоминает RT.