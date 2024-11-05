Категорический отказ бизнесмена Илона Маска, владельца SpaceX и Tesla, включить спутниковый интернет Starlink над Крымом позволил российским военным предотвратить как минимум одну атаку на регион со стороны ВСУ, пишет немецкая Neue Züricher Zeitung.

По данным газеты, только Маск лично решает, где, для кого и когда будут активированы интернет-спутники. В частности, он запретил использование устройств в Крыму, ЛНР, ДНР. В Курской области они также практически не функционируют.

В начале военной операции на Украине Маск поддерживал Киев и посылал туда тысячи терминалов спутниковой связи, которые «стали незаменимыми для украинских военных коммуникаций», напомнили журналисты.

Вместе с тем, заметили они, в дальнейшем позиция миллиардера изменилась, он стал критиковать власти США за чрезмерную помощь Киеву, предпринял ряд действий в рамках своих компетенций. В частности, осенью 2022 года Маск запретил работу сети над Крымом, что сорвало удар ВСУ по региону.

Предприниматель, в свою очередь, напомнил, что не предоставил украинским военным доступ к системе в районе Крыма, чтобы не нарушить санкции США. Он пояснил, что не пожелал пойти на уголовное преступление.

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

Ранее New York Times сообщала, что с помощью Starlink планировалось отправить беспилотник со взрывчаткой, предназначенный для атаки на российские военные корабли в Черном море. Атака сорвалась в связи с тем, что Маск отказался предоставить украинским военным доступ к интернету от Starlink вблизи Крыма.