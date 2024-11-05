Вэнс проголосовал на выборах США

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс проголосовал на президентских выборах США в своем родном штате Огайо в городе Цинциннати. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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«Знаете, я чувствую себя довольно хорошо. Никогда не знаешь, что будет дальше, но я чувствую уверенность по поводу этой гонки», — рассказал республиканец журналистам после того, как он проголосовал со своей женой Ушей Вэн.

Политик добавил, что вечером 5 ноября он отправится в штат Флорида для встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, чтобы наблюдать за ходом голосования.

Ранее в семи штатах, расположенных на восточном побережье США, в рамках проведения президентских выборов открылись первые избирательные участки.