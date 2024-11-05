Глава МИД Украины отчитал дипломатов за низкую активность в Африке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе вчерашнего совещания в формате видео-конференц-связи с руководителями зарубежных дипломатических учреждений страны выразил недовольство их низкой активностью в странах Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По данным издания, министр в рамках своего турне услышал вопрос от султана Омана Хайсама бен Тарека и руководства Анголы о том, соответствует ли действительности информация о боевых действиях на Украине, что его крайне удивило. Во время совещания Сибига также продемонстрировал сводную таблицу активности послов, согласно которой медийная активность многих из них в упомянутых регионах нулевая и потребовал исправить ситуацию, отмечает издание.

Владимир Зеленский 18 октября заявил о готовности Украины обсудить на саммите G20 предложения Китая, Индии и ЮАР по урегулированию украинского конфликта. При этом ранее он резко критиковал и называл деструктивным бразильско-китайский мирный план. Занимавший до недавнего времени пост главы МИД Украины Дмитрий Кулеба признавал, что власти страны ощутили конкуренцию между продвигаемой ими "формулой мира" и планом Бразилии и Китая.

В мае по итогам консультаций глава МИД КНР Ван И и спецпредставитель бразильского президента Селсу Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов". Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал их "хорошей базой" для попыток поиска мира.