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Путин вошел в число лидеров политических симпатий в Словакии

Президент РФ Владимир Путин вошел в число лидеров политических симпатий среди граждан Словакии. Об этом сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на итоги опроса, проведенного социологическим агентством Ipsos.

Путин вошел в число лидеров политических симпатий в Словакии
© РИА Новости

Путин занял четвертое место среди мировых лидеров. Ему выразили доверие четверть участников опроса. При этом, как следует из итогов социологического исследования, российский президент пользуется поддержкой у более чем 60% избирателей, голосующих за крупнейшую партию действующей правительственной коалиции республики - "Направление - социальная демократия".

Путин в рейтинге политических симпатий словаков опередил президента Франции Эмманюэля Макрона (пятое место) и значительно обошел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая оказалась на седьмом месте среди мировых лидеров. За ней, на восьмом месте, разместился Зеленский с поддержкой 22% респондентов.

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Первое и второе места разделили президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Им выразили поддержку равное число участников опроса - одна треть. Третье место в опросе принадлежит бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Вице-президент США Камала Харрис оказалась на шестом месте, а действующий хозяин Белого дом Джо Байден - на девятом. За ним следуют соответственно канцлер Германии Олаф Шольц, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Опрос проводился с 6 по 10 октября. В нем приняли участие 1 025 респондентов.

В мире
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