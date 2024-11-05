Путин вошел в число лидеров политических симпатий в Словакии

Президент РФ Владимир Путин вошел в число лидеров политических симпатий среди граждан Словакии. Об этом сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на итоги опроса, проведенного социологическим агентством Ipsos.

Путин занял четвертое место среди мировых лидеров. Ему выразили доверие четверть участников опроса. При этом, как следует из итогов социологического исследования, российский президент пользуется поддержкой у более чем 60% избирателей, голосующих за крупнейшую партию действующей правительственной коалиции республики - "Направление - социальная демократия".

Путин в рейтинге политических симпатий словаков опередил президента Франции Эмманюэля Макрона (пятое место) и значительно обошел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая оказалась на седьмом месте среди мировых лидеров. За ней, на восьмом месте, разместился Зеленский с поддержкой 22% респондентов.

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Первое и второе места разделили президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Им выразили поддержку равное число участников опроса - одна треть. Третье место в опросе принадлежит бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Вице-президент США Камала Харрис оказалась на шестом месте, а действующий хозяин Белого дом Джо Байден - на девятом. За ним следуют соответственно канцлер Германии Олаф Шольц, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Опрос проводился с 6 по 10 октября. В нем приняли участие 1 025 респондентов.