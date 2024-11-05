Жителя Кении признали в США виновным в попытке повторить теракт 11 сентября

Жителя Кении, являющегося членом радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб»*, признали виновным по делу об организации повторения теракта 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минюста.

По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса, Чоло Абди Абдулла готовился к теракту на протяжении нескольких месяцев и все это время координировал свои действия с «Аш-Шабаб» в Сомали через зашифрованные сообщения. На момент ареста кениец уже «был в шаге от получения» свидетельства пилота коммерческой авиации, чтобы затем угнать пассажирский самолет и врезаться в здание в США.

«Присяжные пришли к выводу, что Абдулла, сговорился с целью убийства американцев в ходе террористического акта, напоминающего атаку 11 сентября на нашу страну. Сегодняшнее осуждение гарантирует, что Абдулла проведет десятилетия в тюрьме за свои преступления», — говорится в заявлении Минюста.

В ведомстве отметили, что кенийцу грозит 60 лет тюрьмы и три пожизненных тюремных заключения. Окончательный приговор Абдулле вынесут 10 марта 2025 года.

*запрещенная в России террористическая организация