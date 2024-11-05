Трамп и Харрис дважды указаны в бюллетене в Нью-Йорке

Нью-Йорк является единственным американским штатом, где до сих пор присутствует практика под названием electoral fusion, позволяющая двум и более политическим партиям включать одного и того же кандидата в бюллетень.

Дональд Трамп указан в нью-йоркском бюллетене как кандидат от Республиканской партии и от Консервативной, а Камала Харрис - как кандидат от Демократической партии и Партии рабочих семей. Если избиратель в Нью-Йорке проголосует за Трампа или Харрис, выдвинутых не их "родной" партией, то голос на выборах президента все равно засчитывается.

Считается, что такой расклад дает избирателям возможность поддержать крупного кандидата, одновременно выражая недовольство его партией. Перекрестная поддержка от небольшой партии также может помочь избирателям лучше понять позиции кандидатов по определенным вопросам.

Предсказаны действия Трампа в случае победы Харрис

В США проходят 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.