В ЕС заявили о зависимости политики по Украине от исхода выборов в США

В Европейском союзе (ЕС) ждут результатов президентских выборов в США, так как от их исхода будет зависеть дальнейшая политика объединения в отношении Украины.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Сейчас мы, так сказать, "затаили дыхание" в ожидании выборов в США. Политика США по этому вопросу будет определяющей для ряда европейских государств», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, европейские страны продолжать поддерживать Киев, однако вопрос состоит в том, будут ли так действовать все члены объединения. Позиция ЕС будет во многом зависеть от итогов американских выборов.

Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза 7-8 ноября в Венгрии обсудят взаимодействие с США после выборов американского президента.