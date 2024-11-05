Результаты выборов президента США вне зависимости от исхода серьезно повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку и Дональд Трамп, и Камала Харрис заинтересованы в его урегулировании. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«Обязательно произойдут подвижки в украинском конфликте. Текущее его состояние не устраивает США, так что изменения произойдут вне зависимости от того, кто победит. В случае победы республиканцев, конфликт завершится быстрее, в случае демократов — медленнее, потому что именно при них началось это противостояние, им будет сложнее из него выходить», — заявил Чепа.

По его словам, республиканцы могут проявить жесткость, однако многие заявления на сегодняшний день носят характер предвыборного пиара. В то же время депутат заметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне, поэтому восстановить их будет сложно.

Парламентарий считает, что при новом президенте США отношение к России по ряду вопросов не изменится. Вашингтон настроен на дальнейшую конфронтацию, указал Чепа. Он предположил, что Соединенные Штаты «перестанут помогать» Украине в любом случае, однако ждать из-за этого потепления между странами не следует.

Предсказаны действия Трампа в случае победы Харрис

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.