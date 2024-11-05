Соратник Трампа предрек «золотой век процветания» в случае победы

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс проголосовал на выборах главы государства в штате Огайо и предрек «золотой век процветания» в случае победы Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

© Газета.Ru

Он выразил надежду на будущую победу на выборах, но отметил, что вне зависимости от итогов страна «будет частично разочарована». Чтобы залечить раскол в стране, необходимо попытаться управлять государством так хорошо, насколько это возможно.

«У нас может наступить золотой век процветания», — сказал он о потенциальной администрации Трампа-Вэнса.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.