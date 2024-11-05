Пока вы не уснули: атака на дом в Белгороде и причины пусков ракет КНДР

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Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде

© Настоящий Гладков/Telegram

В Белгороде дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Пострадал один мирный житель, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара в одном МКД загорелись три квартиры — пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания, отметил глава региона.

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В МИД России объяснили причины пусков ракет КНДР

Пуски ракет КНДР являются законной мерой по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

По словам замглавы ведомства, подобные решения Пхеньян принимает в качестве реакции на провокации со стороны США. При этом Руденко выразил надежду, что после выборов президента Белый дом проявит здравый подход к урегулированию на Корейском полуострове.

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В Кремле отреагировали на сообщения о причастности РФ к пересылке взрывчатки в ЕС

Сообщения о якобы причастности России к к пересылке взрывчатки в Европейский союз (ЕС) являются инсинуациями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает The Wall Street Journal.

«Мы ни разу не слышали о каких-либо официальных обвинениях», — отметил официальный представитель Кремля в беседе с изданием, добавив, что подобные сообщения являются «традиционными необоснованными инсинуациями СМИ».

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Россия резко увеличила закупки сливочного масла

Россия с начала года нарастила импорт сливочного масла на 20% по сравнению с 2023-м, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Ее слова приводит газета «Ведомости».

На рынке образовался временный дисбаланс спроса и предложения, что привело к росту цен на продукт, отметила министр. Чтобы оперативно решить этот вопрос, были увеличены закупки сливочного масла из дружественных стран, в частности из Индии, Ирана, Турции, добавила она.

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Стало известно об угрозах посла Азербайджана армянскому дипломату в Брюсселе

Замглавы МИД Армении подтвердил факт угроз азербайджанского посла в адрес армянского коллеги на приеме в Брюсселе.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян подтвердил, что азербайджанский посол в Брюсселе Вагиф Садыгов угрожал своему армянскому коллеге Тиграну Балаяну, передает РИА «Новости». Инцидент имел место на приеме, организованном посольством Турции по случаю 101-й годовщины Турецкой Республики.

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Назван самый дорогой объект недвижимости РФ под арестом Финляндии

Самый дорогой объект российской недвижимости, арестованный в Финляндии, оценили в €10 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы судебных приставов.

Речь идет о здании в престижном районе столицы Финляндии Лауттасаари. В нем разместилась компания Kiint Oy. Фирма зарегистрирована на россиянок Евгению Калягину и Ирину Платонову, а также гражданку Финляндии Ирину Темонен.

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Взрыв произошел на нефтезаводе в Турции

Взрыв прогремел на турецком нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает телеканал NTV.

Как уточнятся, инцидент произошел на территории, принадлежащей нефтеперерабатывающему предприятию Tupras на северо-западе страны. Также отмечается, что с территории предприятия в небо поднимается дым. На место ЧП были направлены пожарные, скорая помощь и силы безопасности.

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Трехлетний шахматист попал в рейтинг ФИДЕ

© Соцсети

3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом в субботу заявила пресс-служба организации. Саркар родился 26 января 2021 года, сейчас у него 1555 пунктов рейтинга в классическом контроле.

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Земфира* вышла на сцену с плакатом на украинском языке

Уехавшая в 2022 году из России певица Земфира* (*признана иноагентом на территории РФ) выступила на концерте в Амстердаме. Исполнительница хита «Хочешь» вышла на сцену к зрителям с табличкой «Дякую».

Таким образом знаменитость, по-видимому, решила поддержать украинских фанатов. «Дякую» на русский переводится как «спасибо». Но слова благодарности зрителям певица решила передать таким необычным образом.

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Российский космонавт рассказал о высадке американцев на Луне

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Американцы были на Луне, но могли сделать некоторые фотографии в павильоне для отчета перед гражданами. Об этом заявил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме «Знание. Первые», передает РИА Новости.

По его словам, не все верят, что полет американцев на Луну в действительности был, однако рассказы космонавтов, принявших участие в тех событиях, говорят об обратном.

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