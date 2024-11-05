Байден обратился к американцам и призвал «сотворить историю»

Действующий президент США Джо Байден призвал американцев «сотворить» историю, проголосовав на избирательных участках за Камалу Харрис. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Идите и голосуйте. Сотворите историю, отдав голос за Камалу Харрис», — говорится в публикации.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

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По мнению журналиста Sky News Дэвида Блевинса, выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам.