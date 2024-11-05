На Украине сообщили о сбое геолокации в телефонах во время воздушной тревоги

Смартфоны украинцев во время действия воздушной тревоги могут самопроизвольно менять геолокацию и переводить время. Об этом сообщил телеканал "Киев-24".

Как поясняет телеканал, это может происходить из-за активации систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые запускают GPS-симуляцию - передачу ложных сигналов. По данным "Киев-24", в частности, локация у жителей Киева могла меняться на российские Курскую или Брянскую области.

В конце октября многие жители Киевской области сообщали об изменении своей геолокации на Белоруссию. Местные СМИ сообщали, что такое происходило несколько дней подряд, при этом на телефонах автоматически перевелись будильники, так как белорусское время отличается от украинского на один час, и некоторые приходили на работу на час раньше. Тогда СМИ со ссылкой на пояснение военных также отмечали, что это может быть связано с работой мощной установки РЭБ.