Предсказаны действия Трампа в случае победы Харрис

Американист Владимир Можегов предположил, что Дональд Трамп попытается оспорить результаты выборов президента США, если Камала Харрис одержит на них победу с минимальным отрывом. Об этом эксперт рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Во вторник, 5 ноября, в США завершатся выборы президента. Многие эксперты предупреждали, что президентская гонка будет напряженной - явного фаворита на этих выборах нет. По состоянию на вечер понедельника Трамп и Харрис имели равные показатели в совокупном опросе Decision Desk HQ/The Hill: оба набирали по 48,4 процента голосов в общенациональном масштабе.

Можегов подчеркнул, что весь административный ресурс сейчас находится в руках демократов (действующий президент Джо Байден - представитель Демократической партии). Но, по мнению эксперта, Трамп примет поражение только в том случае, если проиграет «однозначно».

«Если от победы его будут отделять считаные проценты, то он сможет оспаривать итоги выборов и требовать пересчета голосов», - отметил Можегов.

Reuters ранее сообщало, что демократы готовятся к попытке Трампа преждевременно объявить о своей победе на выборах. Он пошел на такой шаг в 2020 году и позже обвинил демократов в фальсификации итогов голосования. За этим последовала попытка штурма Капитолия, совершенная сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Участники беспорядков пытались повлиять на утверждение Конгрессом голосов выборщиков.

Трамп допустил свое поражение на выборах

План демократов заключается в том, чтобы заранее наводнить социальные сети и СМИ призывами к спокойствию и терпению в том случае, если Трамп безосновательно объявит себя президентом.