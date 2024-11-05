В Польше предъявили обвинение в шпионаже гражданам Белоруссии

Прокуратура в Люблине предъявила обвинение гражданам Белоруссии и Польши Николаю М. и Бернарду Ш. в шпионаже в пользу Минска.

Об этом сообщило польское Агентство внутренней безопасности (спецслужба).

"4 ноября нынешнего года направлением обвинительного акта закончилось следствие в отношении двух мужчин по делу об их участии в деятельности белорусской разведки против Республики Польша", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

По версии следователей, двое мужчин "вели наблюдение за военным аэродромом, объектами Агентства внутренней безопасности и железнодорожной инфраструктурой на территории города Бяла-Подляска", а также организовали "каналы связи с представителями белорусских служб".

53-летний Николай М. и 59-летний Бернард Ш. были задержаны в марте 2023 года. Им вменялось "участие в разведывательной деятельности Республики Беларусь против Республики Польша" с 2018 по 2023 годы.