В Италии работники железнодорожного транспорта проводят забастовку

Работники железнодорожного транспорта - основных компаний-перевозчиков - проводят 8-часовую забастовку. Как передает Radio-1, по разным маршрутам в стране наблюдаются отмены проездов, задержки в расписании.

Причиной стачки стал очередной инцидент. Накануне безбилетный пассажир египетского происхождения, путешествовавший на региональной электричке в Генуе в сопровождении несовершеннолетней, нанес ножевые ранения контролеру, когда тот проверял билеты. Мужчину с девочкой задержали, здоровью пострадавшего ничего не грозит.

Профсоюзы отрасли объявили о спонтанной забастовке, требуя обеспечения большей безопасности на рабочем месте и увеличения полицейских патрулей в поездах.

К подобным спонтанным забастовкам уже приводили неудовлетворительные условия труда в секторе и нехватка норм безопасности. Так, в течение последнего года несколько рабочих погибли при ремонте железнодорожного полотна.

Транспортники в Италии регулярно проводят забастовки, обычно они выпадают на пятницу. Следующая назначена на 8 ноября, но, согласно распоряжению регулятора отрасли, при этом должна быть обеспечена минимальная пассажирская перевозка и задействованы как минимум 30% персонала.