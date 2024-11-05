Названа причина отказа немецкого города Зуль от партнерства с украинским Подольском

Власти немецкого города Зуль в составе федеральной земли Тюрингия отказываются от побратимских отношений с Подольском Одесской области с тем, чтобы не ставить под угрозу аналогичное партнерство с Калугой, пишет портал MDR.

По данным портала, в настоящее время администрация города готовит официальное письмо об отказе от партнерства.

«Город Зуль готовит официальную отмену побратимства с украинским городом Подольском. Представитель города сообщил, что письмо находится в стадии подготовки», — пояснил автор статьи.

По его данным, решение было принято на заседании городского совета. Автор инициативы обосновал необходимость разрыва побратимства тем, что оно может поставить под угрозу существующее партнерство с российским городом Калуга.

Напомним, что Зуль расположен в центральной части Германии, на южной окраине Тюрингского леса, население города — менее 40 тыс. человек. Первое упоминание о населенном пункте относится к 1318 году, в середине XVIII века здесь был основан оружейный завод Sauer & Sohn.