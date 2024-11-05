Американцев возмутили условия для голосования на выборах

Американцы возмущены возможностью голосовать на выборах президента США в Калифорнии, не предъявляя документы. Об этом пишет RT.

Издание привело в пример ролик, который один из жителей штата выложил в соцсетях. На кадрах видно, что при получении бюллетеня мужчина «усомнился» в своей дате рождения и заметил, что у него могли бы просто проверить документы, чтобы убедиться, что он говорит правду, но «нельзя этого сделать».

«Верю вам на слово», - отметила собеседница мужчины из избирательной комиссии.

Еще одна американка говорит на видео, что у нее «в голове не укладывается», что она может получить бюллетень для голосования, даже не предъявляя удостоверение личности. Женщина отметила, что для того, чтобы оформить читательский билет для своей дочери, ей пришлось предъявлять два документа, подтверждающих личность.

В США подвели итоги выборов на первом открывшемся избирательном участке

Закон, который запрещает требовать паспорт у избирателей в Калифорнии, приняли в конце сентября, напоминает издание.

Сегодня в США началось основное голосование на президентских выборах. Демократическую партию на них представляет действующий вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Обозреватель Аарон Блейк в статье для The Washington Post отметил, что во многом на исход выборов окажет влияние голосования в колеблющихся штатах. Изменение ситуации на 1-2% в ту или иную сторону от текущей, указанной в прогнозах, позволит победить Дональду Трампу, либо значительно усилит позиции его соперницы Камалы Харрис. Блейк подчеркнул, что не исключает и сценарий, в котором будет ничья. В этом случае Палата представителей выберет президента, отдав по одному бюллетеню за делегацию каждого штата.