Появилось фото бумажного бюллетеня на выборах в США

В Сети обнародована фотография первой страницы бумажного бюллетеня на выборах президента США. Снимок опубликовал ТАСС.

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На бюллетени весь текст продублирован на испанском языке. Жителям Штатов предлагается выбрать один из четырех вариантов, также там есть пятый пункт — «Вписать свое», передает издание.

Итоги голосования на выборах президента США должны сообщить утром 6 ноября. При этом на выборах в 2020 году результаты стали известны почти сразу после подведения итогов.

От республиканцев на пост президента США претендует бывший глава государства Дональд Трамп. От демократов кандидатом был действующий хозяин Белого дома Джо Байден, однако позже он снялся с выборов, а его место кандидата от «синих» заняла Камала Харрис. «Вечерняя Москва» оценила шансы возможной кандидатки.

Нельзя исключать махинаций на выборах президента США с целью не допустить победы Дональда Трампа, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Выборы 47-го президента Соединенных Штатов могут принести мир или привести к началу третьей мировой войны. Об этом 4 октября высказался президент Сербии Александр Вучич. По его словам, при победе Дональда Трампа конфликт Ирана и Израиля будет разрешен дипломатическим способом, а при победе Камалы Харрис данный конфликт может стать еще больше.