В Минске заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией

НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь (РБ) генерал-майор Владимир Куприянюк в интервью газете «Во славу Родины».

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По его словам, группировка Вооруженных сил Украины у белорусской границы уже насчитывает около 15 тысяч человек. Он добавил, что военно-политическая обстановка вокруг республики в ближайшее время сохранит повышенную напряженность. Куприянюк отметил, что основные усилия Запада сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании ударного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

«Против нашей страны не прекращается ведение разведки всех видов, в том числе задействуются маневренные группы радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. В отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств систематически осуществляются провокационные и демонстративные действия», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации применят самое опасное оружие, если НАТО введет войска на Украину. По его словам, Москва хочет получить гарантии того, что западные страны не будут поставлять Украине боеприпасы.