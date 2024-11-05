В Минске заявили о подготовке НАТО к вооруженному противостоянию с Россией

НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Россией и Белоруссией. Об этом на страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» заявил начальник главного управления - заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.

Он обратил внимание на то, что группировка Вооруженных сил Украины у белорусской границы уже насчитывает около 15 тысяч человек и активно ведется «разведка всех видов, в том числе задействуются маневренные группы радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты».

При этом, по его словам, Запад уже пришел к осознанию неспособности осуществить госпереворот в Белоруссии и России, а также обеспечить победу Киева на поле боя, поэтому «блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию».

«Основные усилия сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства», - констатировал Владимир Куприянюк.

Также заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии отметил, что курируемая Западом белорусская оппозиция не смирилась с поражением и продолжает подготовку к смещению действующей власти. А в сопредельных с Белоруссией странах ведется подготовка «так называемой белорусской добровольческой армии», заявил он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс продолжит укреплять восточный фланг у границ с РФ, размещая дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерию, а также истребители 5-го поколения. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине.