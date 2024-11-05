В Польше заявили об опасности для страны из-за ссоры с Россией

Из-за сильного конфликта с Россией Польша оказалась в опасной ситуации. Такое мнение выразил обозреватель издания Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

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Журналист заявил, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились с 2022 года. Он также подчеркнул, что стране следует «держаться подальше» от российско-украинского конфликта.

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