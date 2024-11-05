Посол Японии назвал условие заключения мирного договора с Россией

Японский посол в РФ Акира Муто заявил, что обсуждение мирного договора России и Японии начнется после завершения украинского кризиса. Об этом он рассказал Telegram-каналу SHOT.

Говоря о возможных сроках начала переговоров, дипломат заявил, что это случится, «как только всё пройдет». Он добавил, что инициаторами переговоров должны выступать обе страны. Муто отметил, что сейчас переговорам мешает украинский кризис.

«Мы надеемся [на заключение мирного договора - прим.ред.], но в данный момент переговоры не проводятся», - подчеркнул Муто.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что Япония стремится заключить мирный договор с Россией, но только после «разрешения территориального вопроса» Курил. В 2022 году Япония присоединилась к санкциям, введенным против России на фоне украинского кризиса. Россия в ответ отказалась обсуждать мирный договор с Японией и продолжать совместную хозяйственную деятельность на Курилах.