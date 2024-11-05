Лукашенко высказался о роли растопыренных рук в управлении Белоруссией

В Беларуси сознают, что нельзя держать власть растопыренными руками.

Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного предстоящим в стране президентским выборам.

"Все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держат. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года (когда была совершена попытка госпереворота в стране - прим. автора) сделали. Поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу", - отметил белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что в ходе избирательной кампании и непосредственно во время выборов ведущая роль отведена главе Центризбиркома, которому нужно всячески содействовать при наличии у него различных просьб.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января следующего года.