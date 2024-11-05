В ФРГ арестованы сепаратисты, готовившие отделение Саксонии от Германии

В ФРГ арестованы восемь членов правоэкстремистской террористической группировки «Саксонские сепаратисты».

Как пишет BILD, организация была основана не позднее ноября 2020 года и состояла из 15—20 человек.

«Её члены разделяют глубокое неприятие основного свободного демократического строя Федеративной Республики Германия. С точки зрения группировки, не подлежит сомнению, что Германия находится на грани «краха» и что государственный и социальный коллапс произойдёт в день икс», — сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

По данным ведомства, группировка планировала захватить территории в Саксонии и, возможно, в других восточногерманских землях силой оружия.

Там должно было быть создано государство в духе национал-социализма.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.