Американист назвал «выборами отчаяния» голосование в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин подчеркнул в беседе с RT, что в ходе избирательной кампании в США нет фаворита, наблюдается кризис политического лидерства. Но при этом, по его мнению, прочные основания для победы есть у Дональда Трампа.

По его мнению, сейчас нет фаворита в ходе избирательной кампании в Соединённых Штатах, он не сформировался.

Кроме того, как подчеркнул Ярыгин, наблюдается очевидный кризис политического лидерства в США.

«У кого есть прочные основания для победы, я бы сказал, что они есть у Дональда Трампа, и объясню почему. Мы видим, что опросы отражают примерно одинаковую поддержку и Дональду Трампу, и Камале Харрис. Это факт, но интерпретируя этот факт, мы говорим, что поддерживающие Камалу Харрис, Демократическую партию люди не стесняются своих взглядов и говорят о том, что они поддерживают нового кандидата, поддерживают ту риторику, которую она несёт в своей избирательной кампании», — отметил американист.

При этом, как объяснил специалист, существует большая группа избирателей в самых разных штатах, которые явно не говорят о своей поддержке Дональду Трампу.

«Они этого стесняются, они этого опасаются, потомучто для них действительно могут наступать определённыепоследствия: неуважение на работе, может быть дажетравля, а может быть и увольнение, если они выскажут явно свою поддержку Дональда Трампа. Так вот, эти «молчуны», которые сейчас никаким образом не проявляются, они, мне кажется, сыграют свою роль», — считает Ярыгин.

Комментируя возможность протестов после выборов, аналитик заявил, что протесты в любом случае будут, но не опасные и радикальные.

«Протестовать люди будут, потому что общество раздроблено, общество сегментировано по самым разным признакам — идеологическим, политическим, географическим, возрастным, ценностным. И важно отметить, что в ходе этих выборов американцы выбирают не того, кого они хотят видеть президентом, они выбирают из двух зол меньшее. Оба кандидата не устраивают американцев», — объяснил собеседник RT.

Поэтому, по его словам, для американцев сейчас трудный и кризисный момент.

«Поэтому нынешние выборы — они всего лишь индикатор того, что Соединённые Штаты оказались в политическом кризисе. Такие выборы отчаяния — непонятно, за кого голосовать», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в двух из семи колеблющихся американских штатов на выборах президента США лидирует Камала Харрис.

Так, Харрис, по представленным данным The Times, лидирует в Мичигане и Висконсине.

Её оппонент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии, Аризоне и Неваде.