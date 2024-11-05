В ЕС предупредили о риске начала мировой войны

Угроза начала третьей мировой войны стала вполне реальной, считает глава Европейского совета Шарль Мишель. Он сделал такое заявление в интервью для бельгийской газеты Soir.

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По словам чиновника, в настоящее время весь мир переживает «крайне опасный момент».

«Третья мировая война реальна, но мы можем и должны ее избежать. Изменить ход истории еще возможно», — отметил он.

При этом Мишель не стал уточнять, какие именно государства могут быть втянуты в противостояние в случае его начала.

В то же время чиновник выразил уверенность, что Европейскому союзу (ЕС) надо сделать военное строительство одним из основных элементов трансформации регионального содружества. Также он призвал создать «новую мечту», которая будет основана на экономической мощи стран — членов объединения и иметь своей целью развитие их оборонной промышленности.

Кроме того, глава Европейского совета высказался о предстоящих выборах президента в США. Как сказал Мишель, кандидаты в главы государства придерживаются похожих позиций по многим экономическим вопросам. В связи с этим он пришел к выводу, что ЕС не надо бояться возможной победы претендента от Республиканской партии Дональда Трампа.

1 декабря 2024 года Мишель покинет пост главы Европейского совета. Его преемником станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который пообещал активно поддерживать политику по оказанию военной помощи Украине.