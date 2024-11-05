Обзор иноСМИ: ядерная угроза для КНДР и предсказание ИИ о победителе выборов в США

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Что будет с уголовными делами Трампа в случае его избрания

Против кандидата в президенты США Дональда Трампа возбуждена серия уголовных дел. В частности, в конце мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, связанного с фальсификацией бизнес-отчетности. В деле идет речь о платежах Трампа своему адвокату. Обвинение заявляло, что переводы были оформлены как оплата юридических услуг, но на самом деле адвокат передавал деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связях с Трампом.

По версии Financial Times, если Трамп одержит победу на выборах, дела против него будут прекращены. Дело в том, что в случае возвращения в Белый дом у Трампа будет несколько рычагов давления на Министерство юстиции - это та часть исполнительной власти, которую он будет контролировать. Издание отмечает, что Трамп в случае победы должен будет назначить нового генпрокурора, который сможет закрыть уголовные дела. Кроме того, у президента США будет возможность помиловать самого себя.

Израиль и ХАМАС ждут итогов выборов в США

США сообщили, что палестинское движение ХАМАС отклонило предложение Египта о краткосрочном прекращении огня в секторе Газа. Однако дипломат, знакомый с ситуацией, рассказал The Times of Israel, что обсуждения продолжаются и посредники все еще пытаются прийти к соглашению.

Египетское предложение включало 12-дневное прекращение огня, в течение которого ХАМАС согласится освободить четырех заложников, а стороны проведут переговоры о постоянном прекращении огня. В ХАМАС ясно дали понять, что пойдут на это только в случае гарантий долгосрочной сделки. Однако в Израиле отклонили это требование. Дипломат, беседовавший с The Times of Israel, заявил, что сейчас рассматриваются все варианты заключения соглашения. Стороны следят за результатами выборов в США, чтобы определить, как они повлияют на конфликт.

Сестра Ким Чен Ына обвинила США в создании ядерной угрозы

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына, высокопоставленная чиновница Ким Ё Чжон заявила, что США создают для Северной Кореи ядерную угрозу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сестра лидера КНДР указала, что возрастающая военная угроза со стороны «враждебных сил» полностью доказывает легитимность политики Пхеньяна по укреплению своих ядерных сил.

Ким указала, что США, Япония и Южная Корея 3 ноября снова провели совместные воздушные учения, нацеленные на КНДР. По ее словам, в этих учениях под предлогом «ответа» или «предупреждения» на испытание стратегического оружия КНДР были задействованы различные типы истребителей, в том числе американский стратегический бомбардировщик B-1B.

Искусственный интеллект предсказал победителя выборов в США

Молодые разработчики, считающие, что их чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) могут моделировать человеческое поведение лучше, чем люди, решили проверить свою модель на выборах 2024 года. Как пишет Semafor, создатели ИИ-стартапа Aaru использовали данные переписи населения и другую демографическую информацию для создания тысяч ИИ-аватаров избирателей, каждый из которых обладает сотнями черт личности.

ИИ-избирателям «скармливали» разнообразную информацию о выборах, а затем их опросили об их предпочтениях. Разработчики Aaru воссоздали электорат ключевых («колеблющихся») штатов. В итоге Aaru оценил вероятность победы Дональда Трампа в Аризоне в 73,3 процента, в Северной Каролине - в 62,1 процента, в Джорджии - в 61,8 процента. В то же время шансы Камалы Харрис на победу в Мичигане составляют 63,3 процента, в Неваде - 53,4 процента, в Пенсильвании - 52,4 процента и в Висконсине - 50,9 процента. Если ИИ Aaru прав, окончание президентской гонки будет напряженным и Харрис одержит победу с небольшим перевесом.

Трамп допустил свой проигрыш на выборах

Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп допустил, что может проиграть демократу Камале Харрис. В то же время в телефонном разговоре с вашингтонским корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом Трамп сказал, что у него есть «существенное преимущество».

Комментируя возможный проигрыш, Трамп заявил, что «плохие вещи случаются». Он подчеркнул, что исход президентской гонки будет «интересным». Также Трамп заявил ABC News, что лидирует во всех семи «колеблющихся» штатах.