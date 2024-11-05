В Польше растет число участников национального протеста полицейских

Число участников общенациональной акции протеста польских полицейских, требующих повышения зарплаты и введения социальных льгот, растет. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По ее данным, поскольку сотрудники силовых ведомств по закону не имеют права бастовать, польские полицейские массово берут больничные листы и не выходят на службу.

"До воскресенья на больничных по всей стране находились 7-8 тыс. полицейских. С понедельника [это число] увеличилось, по нашим оценкам их уже 10-12 тыс., а вскоре может стать и 20 тыс.", - приводит Rzeczpospolita слова лидера забастовочного комитета отраслевого профсоюза "Солидарность" Яцека Лукасика.

Акция протеста началась в южных и западных воеводствах Польши, однако ситуация быстро вышла из-под контроля профсоюза, и полицейские в других частях страны начали массово брать больничные листы. По сведениям издания, полиция страны сталкивается со значительным дефицитом кадров, который составляет 14 тыс. вакансий. С учетом протестующих национальная полиция недосчитывается примерно 30% сотрудников.

Главная комендатура полиции (ГКП) отказывается озвучить точное число участников акции протеста.

"Протесты не угрожают безопасности", - приводит газета слова пресс-секретаря ГКП Катажины Новак.

Протестующие требуют повышения в 2025 году окладов на 15%, права выхода на пенсию после 18 лет службы, а также введения в полиции тех же льгот, которые предоставляются военнослужащим.