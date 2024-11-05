В украинских вузах начали блокировать Telegram

Многие украинские вузы начали ограничивать использование Telegram, сообщило издание "Инсайдер". В частности, доступ к мессенджеру блокирует один из крупнейших вузов страны - Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко.

В своем Telegram-канале издание опубликовало приказ ректора КНУ об ограничении использования Telegram в университете как на объекте критической инфраструктуры. Согласно документу, с 11 ноября запрещается установка и использование Telegram на всех служебных устройствах сотрудников университета, а также на всех устройствах, которые работники используют в служебных целях. Запрещается передавать информацию, которая используется в работе, через мессенджер, а также вести в нем коммуникацию в служебных целях.

Документ также предписывает немедленно прекратить использование всех имеющихся учетных записей в Telegram, в том числе каналов и ботов, и удалить ссылки на них с сайта и других ресурсов вуза. При этом приказ обязал центр коммуникации вуза в течение месяца предложить альтернативные мессенджеру платформы для коммуникации с абитуриентами и студентами. "Инсайдер" уточняет, что аналогичные распоряжения начали выполнять и многие другие университеты страны. Однако точное их количество не приводится.

20 сентября пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявила, что национальный координационный центр кибербезопасности СНБО принял решение ограничить использование Telegram в органах госвласти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Отмечалось, что запрет касается только служебных устройств и не распространяется на личные смартфоны сотрудников. 7 октября аппарат Верховной рады запретил украинским депутатам и сотрудникам парламента использовать Telegram в служебных целях.

Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запретить соцсети и мессенджеры, в частности Telegram. 25 марта в Верховную раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. Документ включает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов в целом, а также присутствие на Украине полномочного представителя компании для осуществления коммуникации с государственными органами власти. Депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев заявлял, что в стране должны запрещать доступ к соцсетям, которые не желают устанавливать диалог с Киевом. При этом в начале сентября Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым только 9% граждан Украины поддержали бы запрет на использование Telegram в стране. А октябрьский опрос группы "Рейтинг" показал, что мессенджер считают основным источником информации 47% украинцев.