"Коммунисты" против "Фашистов": что происходит в США перед выборами

В США стартовали 60-е по счету президентские выборы. За кресло в Овальном кабинете поборются 45-й президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Предыдущий фаворит Демократической партии действующий президент Джо Байден сошел с дистанции из-за неубедительных дебатов против Трампа.

Как сообщает Lenta.ru, свыше 78 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35,3 миллиона отдали свой голос по почте. Всего в США около 168 миллионов зарегистрированных избирателей.

В ходе кампании стороны не стеснялись в оценках друг друга. Лидер Республиканцев Дональд Трамп неоднократно называл Камалу Харрис "коммунисткой" и указывал на отсутствие у нее нужного опыта и навыков. В свою очередь, вице-президент США обвиняла экс-президента в "фашизме" и считала его опасным для демократии.

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков, состав которой формируется по итогам голосования в каждом отдельном штате.

Как выглядит Америка накануне выборов — в галерее "Рамблера".