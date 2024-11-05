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"Коммунисты" против "Фашистов": что происходит в США перед выборами

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Один из участников парада по случаю празднования Хэллоуина в образе кандидата в президенты США Дональда Трампа, Нью-Йорк
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Один из участников парада по случаю празднования Хэллоуина в образе кандидата в президенты США Дональда Трампа, Нью-Йорк 
© ZUMA/TACC
Сторонницы абортов и вице-президента США Камалы Харрис во время митинга, Вашингтон
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Сторонницы абортов и вице-президента США Камалы Харрис во время митинга, Вашингтон 
© ZUMA/TACC
Вице-президент США Камала Харрис во время митинга, Пенсильвания
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Вице-президент США Камала Харрис во время митинга, Пенсильвания  
© ZUMA/TACC
Сторонники вице-президента США Камалы Харрис во время митинга, Вашингтон
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Сторонники вице-президента США Камалы Харрис во время митинга, Вашингтон 
© ZUMA/TACC

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Автомобильное ралли в поддержку 45-го президента США Дональда Трампа, Нью Йорк
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Автомобильное ралли в поддержку 45-го президента США Дональда Трампа, Нью Йорк 
© ZUMA/TACC
Сторонник вице-президента США Камалы Харрис, Нью-Йорк
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Сторонник вице-президента США Камалы Харрис, Нью-Йорк 
© ZUMA/TACC
Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа во время митинга, Калифорния
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Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа во время митинга, Калифорния 
© ZUMA/TACC
Сторонница 45-го президента США Дональда Трампа с фотографией после покушения на него, Пенсильвания
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Сторонница 45-го президента США Дональда Трампа с фотографией после покушения на него, Пенсильвания 
© ZUMA/TACC
Сторонница вице-президента США Камалы Харрис, Нью-Йорк
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Сторонница вице-президента США Камалы Харрис, Нью-Йорк 
© ZUMA/TACC

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Сторонники вице-президента США Камалы Харрис, Нью-Йорк
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Сторонники вице-президента США Камалы Харрис, Нью-Йорк 
© ZUMA/TACC
Сторонник 45-го президента США Дональда Трампа во время предвыборной встречи, Висконсин
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Сторонник 45-го президента США Дональда Трампа во время предвыборной встречи, Висконсин  
© EPA/TACC
Сторонник 45-го президента США Дональда Трампа во время предвыборного ралли, Пенсильвания
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Сторонник 45-го президента США Дональда Трампа во время предвыборного ралли, Пенсильвания 
© EPA/TACC
Сторонница вице-президента США Камалы Харрис, Мичиган
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Сторонница вице-президента США Камалы Харрис, Мичиган 
© EPA/TACC
Предвыборный фестиваль в честь 45-го президента США Дональда Трампа, Флорида
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Предвыборный фестиваль в честь 45-го президента США Дональда Трампа, Флорида 
© EPA/TACC

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Сторонница вице-президента США Камалы Харрис, Флорида
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Сторонница вице-президента США Камалы Харрис, Флорида 
© EPA/TACC
45-й президент США Дональд Трамп во время предвыборной встречи со сторонниками, Пенсильвания
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45-й президент США Дональд Трамп во время предвыборной встречи со сторонниками, Пенсильвания 
© EPA/TACC
Сторонник вице-президента США Камалы Харрис, Сан-Франциско
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Сторонник вице-президента США Камалы Харрис, Сан-Франциско 
© EPA/TACC
Сторонник 45-го президента США Дональда Трампа во время предвыборного ралли, Флорида
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Сторонник 45-го президента США Дональда Трампа во время предвыборного ралли, Флорида 
© EPA/TACC

В США стартовали 60-е по счету президентские выборы. За кресло в Овальном кабинете поборются 45-й президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Предыдущий фаворит Демократической партии действующий президент Джо Байден сошел с дистанции из-за неубедительных дебатов против Трампа.

Как сообщает Lenta.ru, свыше 78 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35,3 миллиона отдали свой голос по почте. Всего в США около 168 миллионов зарегистрированных избирателей.

В ходе кампании стороны не стеснялись в оценках друг друга. Лидер Республиканцев Дональд Трамп неоднократно называл Камалу Харрис "коммунисткой" и указывал на отсутствие у нее нужного опыта и навыков. В свою очередь, вице-президент США обвиняла экс-президента в "фашизме" и считала его опасным для демократии.

Для победы на президентских выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков, состав которой формируется по итогам голосования в каждом отдельном штате.

Как выглядит Америка накануне выборов — в галерее "Рамблера".