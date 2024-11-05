Валенсия запросила у властей Испании помощь из-за наводнений

Правительство автономного сообщества Валенсия запросило у центрального правительства Испании пакет помощи на сумму свыше €31 млрд для преодоления последствий наводнений. Об этом говорится в пресс-релизе региональных властей.

По их информации, кабмин Валенсии "согласовал запрос к правительству Испании о первом пакете", который "оценивается в €31,402 млрд". В частности, власти региона предложили 136 мер, которые направлены на восстановление автономного сообщества и смягчение последствий удара стихии. Так, пакет предусматривает выделение средств пострадавшим в результате наводнений, в том числе на приобретение транспортных средств, а также помощь на восстановление инфраструктуры в регионе.

Министр территориальной политики и демократической памяти Испании Анхель Виктор Торрес заявил в интервью телекомпании TVE, что правительство королевства внимательно изучит запрос Валенсии.