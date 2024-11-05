В Молдавии вступили в силу поправки о евроинтеграции

В Молдавии вступили в силу принятые на референдуме поправки в конституцию страны о европейской интеграции и вступлении в Европейский союз (ЕС). Текст поправок и решения Конституционного суда (КС) Молдавии опубликован в официальном издании республики «Официальный вестник».

Согласно решению КС по итогам референдума, преамбула конституции дополняется словами «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского пути Республики Молдова, провозглашая интеграцию в ЕС стратегической целью Республики Молдова». Также текст конституции будет дополнен разделом под названием «Интеграция в Европейский союз».

Согласно утвержденной на референдуме статье 140-1 конституции Молдавии, присоединение страны к учредительным договорам Евросоюза производится в парламенте органическим законом, предполагающим развитие норм конституции. Отмечается, что соглашения ЕС «будут иметь приоритет перед противоречащими им положениями внутреннего законодательства».

Ранее ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о евроинтеграции. За евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента граждан Молдавии, против высказались 49,54 процента избирателей.