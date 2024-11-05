Маск прокомментировал слова Харрис об отсутствии военных США за рубежом

"Нелепой ложью" назвал Илон Маск слова вице-президента США Камалы Харрис об отсутствии американских военных в зонах боевых действий за рубежом.

Об этом он заявил в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

"Ее слова были наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью", - сказал миллиардер, комментируя заявления действующего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Он подчеркнул, что второй человек в стране обладает информацией обо всех военных, которые находятся в зоне боевых действий.

В ходе сентябрьских дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом Харрис заявила, что "на сегодняшний день нет ни одного военнослужащего Соединенных Штатов, который, будучи на действительной службе, находился бы в зоне боевых действий, в любой из зон боевых действий по всему миру. Впервые в этом столетии".

Вместе с тем около одной тысячи военных баз Соединенных Штатов расположены более чем в 80 стран мира, в них проходят службу порядка 170 тысяч американских военных. Только в Сирии, где США незаконно оккупируют часть территории, находятся около 800 военнослужащих американской армии, 2,4 тысячи военных размещены в Ираке. ВМС страны также проводят военную операцию против хуситов в Красном море.