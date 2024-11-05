Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вновь пообещал завершить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны в случае победы на выборах.

"Я закончу конфликт на Украине, который никогда не начался бы, если бы я был президентом", - сказал политик, выступая перед сторонниками в штате Мичиган. Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN. "Я остановлю хаос на Ближнем Востоке <...> и предотвращу третью мировую войну", - отметил Трамп, добавив, что он знает всех мировых игроков.

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Во время предвыборных мероприятий Трамп пообещал в случае своего возвращения в Белый дом урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации. Детали своего мирного плана политик называть отказывался. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.