Оппозиция в Молдавии требует отставки Конституционного суда

Молдавская оппозиция запустила петицию с требованием отставки членов Конституционного суда страны, которые утвердили итоги спорного референдума о вступлении в ЕС.

Об этом заявила депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.

"Если вы против унижения Молдовы и граждан Республики Молдова, подпишите петицию с требованием немедленной отставки членов КС, допустивших преступление против народа Республики Молдова", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, в петиции содержится требование провести международное расследование с целью установить объективные причины фальсификации и устранить дальнейшие попытки политического вмешательства в судебные органы.

КС Молдавии признал 31 октября результаты референдума, в рамках которого 50,35% проголосовавших поддержали поправки в конституцию о присоединении к ЕС. Двое из шести судей - Сергей Цуркан и Владимир Цуркан - выступили с особым мнением, не согласившись с вердиктом, который после публикации в "Официальном вестнике" правительства вступил в силу.

По данным ЦИК, явка на референдуме составила 50,72%. За проголосовали 50,35%, против - 49,65%. Однако внутри Молдавии плебисцит провалился - против проголосовали 54% избирателей, и вытянуть общий положительный результат с мизерным преимуществом всего в 0,7% (около 10,5 тыс. голосов) удалось только за счет голосов молдавских трудовых мигрантов в западных странах. В итоге, как отмечает оппозиция, при явке на референдуме 50,72% реально поддержали изменение конституции всего лишь 22,5% всех граждан Молдавии. Большинство молдавских партий, в том числе и проевропейских, считают эти итоги спорными и высказались против внесения результатов референдума в основной закон.

Референдум прошел одновременно с президентскими выборами в Молдавии. Наблюдатели отмечают, что плебисцит был призван помочь президенту Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.